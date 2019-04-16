Фетисов прокомментировал стычку Овечкина со Свечниковым в НХЛ

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался относительно стычки капитана «Вашингтон» Александра Овечкина и форварда «Каролины» Андрея Свечникова, передает телеканал «360».

Овечкин отправил в нокаут 19-летнего нападающего, который не смог вернуться в игру, покинув лед в сопровождении медперсонала.

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«Наверное были драки между русскими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), я не следил и сам ни с кем не сталкивался, мы играли честно. Да, иногда трудно взять под контроль перехлестывающие эмоции. Не знаю, что они сказали друг другу, но выглядело все это очень плохо. Не буду распинаться тут, но это нехорошо смотрелось», — заявил Фетисов.

Свечников получил травму верхней части тела после драки с Овечкиным.

Ранее русский тафгай посоветовал Свечникову почаще ходить в спортзал.