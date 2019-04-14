«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
Петербургский «Зенит» нанес разгромное поражение махачкалинскому «Анжи» в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Себастьян Дриусси, также отличились Сердар Азмун, Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Зенит» (48 очков) занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Анжи» (19) располагается на 15-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Анжи» (Махачкала) — 5:0
Голы: 1:0 — Азмун, 2; 2:0 — Иванович, 9; 3:0 — Ригони, 83; 4:0 — Дриусси, 88; 5:0 — Дриусси, 89.