Глава UFC высказался о будущем Макгрегора в организации

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно будущего бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора в организации, передает «Советский спорт».

26 марта ирландец заявил, что уходит из ММА, однако вскоре объявил о возвращении.

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«Макгрегор еще будет драться в октагоне. Мы с ним общаемся практически каждый день, мы общались на этой неделе. У нас с ним все хорошо. Думаю, скоро мы решим все вопросы. Конору нравится, когда он все решает сам, делает то, что хочет. Мы научились с ним работать вместе. Что мы обсуждаем? С кем он может встретиться в клетке. Мы с ним планируем встретиться во Флориде и пообщаться с глазу на глаз», — приводит слова Уайта CNN.

На данный момент Макгрегор отбывает дисквалификацию за потасовку после поединка с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее UFC запретил украинцу выйти в октагон под «День Победы».