«Олимпийский» получил запросы от Порошенко и Зеленского на дебаты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/791/12284791/2in2-pic905-895x505-65346.jpg">

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на проведение дебатов, сообщает «Украинская правда».

По информации на официальном сайте НСК, от команды нынешнего главы государства поступил запрос на 14 и 19 апреля, в то время как представители Зеленского хотели бы занять 19 апреля.

Реклама

На данный момент идет переговорный процесс между сторонами для организации проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Ранее Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.