Звезда НБА объявил о завершении карьеры

Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки объявил о завершении карьеры после матча с «Финикс Санз» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает «Советский спорт».

Немецкий игрок выступал за данный клуб с 1998 года. В составе команды в 2011 году он стал чемпионом НБА.

«Как вы, наверное, могли ожидать, это была моя последняя игра. Хотел бы поблагодарить очень многих людей и весь клуб не только за сегодняшний вечер, но за весь этот 21 год. Благодарю всех болельщиков, которые поддерживали меня. У меня были взлеты и падения, но вы всегда были со мной. Спасибо моим партнерам по команде, которые всегда поддерживали меня. Этот год в физическом плане был тяжелым для меня, но они оказывали мне поддержку. Благодарю свою семью. Это было отличное время», — поделился эмоциями Новцкий.

Встреча с «Финиксом» завершилась для «Маверикс» победой со счетом 120:111.

"This is my last home game..."@swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



41.21.1 x #Dirk x #MFFL pic.twitter.com/xFWPOhEDIb