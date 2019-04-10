Российский новичок UFC рассказал о тяжелой доли россиян в промоушене
Боец смешанных единоборств Иван Штырков, подписавший недавно контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) поделился мнением о небольшом количестве россиян в сильнейшем промоушене мира.
«Вы представляете, какой путь проделывает российский боец, чтобы попасть туда? Он оставляет свое здоровье в схватках с сильными противниками в местных организациях. Например, Алексей Кунченко только в 34 года подписал контракт с UFC, имея рекорд в 18 побед в 18 поединках. Для сравнения, у меня — 15 побед, 1 ничья и ни одного поражения. Россияне дебютируют в UFC уже тогда, когда коллеги из США завершают карьеру.
Иногда смотришь на тех, кто выступает в UFC, и думаешь, что у тебя только любительской школы больше, чем у него проведенных тренировок за всю карьеру», — приводит слова Штрыкова RT.
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