Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения
Журналист Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения, произошедшего вечером 2 апреля, передает РИА «Новости».
«Не стоит за меня беспокоиться, все под контролем», — написал журналист на своей странице в инстаграме.
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Ранее Уткин заявил что неизвестный молодой человек брызнул ему в лицо «черемухой». Блогер напомнил, что в последних выпусках программы, опубликованных в YоuTube, он рассказывает о юридическом консультанте главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алане Агузарове.