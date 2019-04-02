Жулин: Медведева ошиблась, что она не принесла букет Тутберидзе

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Известный фигурист и тренер Александр Жулин прокомментировал бронзу Евгении Медведевой на чемпионате мира в Японии, передает «Советский спорт».

«И Женя, в общем-то, уже начала подходить к этой прекрасной форме, несмотря на то, что поменяла тренера. Ведь тоже поменяла тренера по какой-то, видимо, причине. Женю я очень люблю, я с ней работал. Замечательный человечек, труженица, фанатичка своего дела.

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Одна у нее была ошибка в этой жизни, как мне кажется, что она не принесла букет цветов Этери Тутберидзе после того, как она закончила у нее тренироваться. Это была всего лишь одна ее ошибка. А то, что она меняла тренера – не меняла – это жизнь», — сказал Жулин в программе «Фетисов».

Ранее Евгения Медведева высказалась о соперничестве с юными ученицами Этери Тутберидзе.