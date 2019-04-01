Легендарная российская фигуристка возвращается
Российская фигуристка Алена Леонова не собирается уходить из спорта, сообщает ТАСС.
Девушка остается действующим спортсменом и намерена готовиться к сезону-2019/20.
«Алена — действующий спортсмен. У нее немало болельщиков, которые хотят ее видеть на льду, ждут ее выступлений. На этапе Гран-при в Японии к нам подходили люди, говорили добрые слова, мотивировали работать дальше. Так что мы готовимся ставить новые программы», — подчеркнула тренер фигуристки Евгений Рукавицын.
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28-летняя Леонова является вице-чемпионкой мира 2012 года, а также победительницей Универсиады 2015 года.
Ранее серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух заявил, что с отъездом в Канаду фигуристку Евгению Медведеву стали воспринимать, как «всеобщую жертву».