Авербух считает Медведеву «всеобщей жертвой»
Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух заявил, что с отъездом в Канаду фигуристку Евгению Медведеву стали воспринимать, как «всеобщую жертву», передает «Советский спорт».
Авербух напомнил, что в Канаду спортсменку никто не гнал, она сама приняла решение переехать и начать тренироваться под началом Брайана Орсера. По мнению хореографа, сделано это было с целью победить соотечественницу Алину Загитову, которая опередила Медведеву на Олимпийских играх — 2018.
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«Уехала в Канаду и от этого такая бедная, и все условия у нее не созданы», — сказал Авербух.
Ранее сообщалось, что в России оказали поддержку Медведевой после переезда в Канаду.