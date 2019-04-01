Авербух считает Медведеву «всеобщей жертвой»

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Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух заявил, что с отъездом в Канаду фигуристку Евгению Медведеву стали воспринимать, как «всеобщую жертву», передает «Советский спорт».

Авербух напомнил, что в Канаду спортсменку никто не гнал, она сама приняла решение переехать и начать тренироваться под началом Брайана Орсера. По мнению хореографа, сделано это было с целью победить соотечественницу Алину Загитову, которая опередила Медведеву на Олимпийских играх — 2018.

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«Уехала в Канаду и от этого такая бедная, и все условия у нее не созданы», — сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что в России оказали поддержку Медведевой после переезда в Канаду.