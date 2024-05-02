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Митингующие в центре Тбилиси покинули площадь перед парламентом

Протестующие в Тбилиси покинули территорию перед парламентом

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«Газета.Ru»

Участники митинга в центре Тбилиси завершили протестную акцию, покинув территорию перед зданием национального парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Около 4:30 (3:30 мск) полицейский спецназ вытеснил митингующих с улицы, расположенной слева от здания парламента. Там находился служебный вход в парламент, который протестующие пытались штурмовать, а затем забаррикадировали. К этому времени площадь уже была полупустой.

Затем к парламенту прибыл один из руководителей тбилисской полиции. Он поговорил с с журналистами и митингующими. Попытавшиеся спорить с высокопоставленным полицейским двое мужчин были задержаны.

К 5:30 (4:30 мск) людей перед парламентом почти не осталось. Там находятся лишь полицейские и работники коммунальных служб, которые разбирают баррикады и убирают мусор.

До этого сообщалось, что полицейский спецназ начал массово задерживать митингующих у парламента в Тбилиси.

Ранее парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах.

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