В СФ заявили о необходимости трибунала после СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале заявила, что по итогам специальной военной операции должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения по трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Ее слова передает РИА Новости

«Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь, все его преступления», — написала она.

Матвиенко отметила, что одним из центральных эпизодов этого суда должны стать обвинения по преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Она добавила, что срока давности не будет.

До этого Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что трагедия в Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.

Ранее выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе.