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Житель Приморья задержан по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

ФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на ГУР Украины

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ФСБ РФ/РИА «Новости»

Сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя регионального главка силовой структуры.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки (ГУР. — «Газета.Ru») министерства обороны Украины», — сообщил источник.

Он пояснил, что, по данным спецслужбы, мужчина по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ей сведения об объектах военной инфраструктуры края. Отмечается, что он осознавал, что эти данные могут использоваться против безопасности России.

Следственный отдел приморского главка ФСБ возбудил уголовное дело по статье «Государственная измена», мужчину отправили под стражу.

30 апреля ФСБ сообщала, что жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что украинским чиновникам могут запретить вести Telegram-каналы.

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