Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень Амура превысил норму

В МЧС рассказали, что уровень Амура в районе Благовещенска превысил норму

close
100%
Евгений Земцов/РИА Новости

Уровень воды в реке Амур в районе Благовещенска превысил норму на 2,4 метра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по Амурской области.

По оперативным данным на 6 утра (00.00 мск) четверга, уровень воды на основных реках региона повышен. Согласно сообщению, водность основных рек значительно выше обычной. Например, уровень воды на реке Амур превышает норму на 0,2-3,6 метра, а на реке Зея (от Мазаново до устья) — на 2,6-3,5 метра. В районе Норска уровень воды также выше обычного на метр.

Исключением является уровень воды на реке Амур возле Джалинды, который ниже нормы на 40 сантиметров, а также река Селемджа, где уровень в верхнем течении также ниже обычного на 0,3-0,7 метра. Согласно данным ведомства, гидрологическая ситуация развивается согласно прогнозу. На основных реках происходит очищение ото льда, а на малых реках северо-западных районов продолжаются процессы разрушения ледостава.

Отмечается, что из-за ледохода на реках Амур и Зея наблюдаются колебания уровня воды от 5 до 55 сантиметров в сутки. При этом сохраняется выход воды на низкую пойму на реке Амур на участке Гродеково — Константиновка и на реке Зея на участке Белогорье — Благовещенск без угрозы подтопления жилых домов.

Уровень реки Зея по всему течению (от Поляковского до Благовещенска) продолжает снижаться на 3-45 сантиметров в сутки, а река Селемджа также снижается от 8 до 44 сантиметров за сутки.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами