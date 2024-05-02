Вильфанд: в ближайшие дни в Москве температура будет ниже нормы, ночью возможны заморозки

В Москве ожидается понижение температуры в ближайшие дни. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, на 5°C ниже нуля ожидается в пятницу и субботу, возможны заморозками. Перемещение воздушных масс с севера Якутии приведет к таким изменениям.

Согласно прогнозу, в четверг ночью температура будет на уровне плюс 3...5 °C, днем поднимется до плюс 12...14 °C. В пятницу ночью ожидается похолодание до 1...3 °C выше нуля, а в области до — 1°C, дневная температура составит от 8...10°C тепла.

Следующие дни будут под влиянием антициклона, что приведет к переменной облачности с прояснениями и без осадков. Ночью на субботу температура поднимется до плюс 2 °C, а днем до плюс 12...14 °C. Ожидается облачная погода с кратковременными дождями.

В воскресенье ночная температура повысится до 4...9 °C тепла, а днем будет около плюс 8...12 °C. Давление также упадет, прогнозируется дождь в течение всей ночи.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал жителей столицы, что арктическое вторжение начнется в Москве в четверг, 2 мая, а в ночь на субботу ожидаются заморозки, температура упадет до нуля — минус трех, а вечером начнутся дожди.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.