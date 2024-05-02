Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о намерении Вашингтона продлить украинский конфликт еще на десять лет

AC: элиты CША хотят продлить конфликт на Украине еще на десять лет

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Переговоры между США и Украиной по поводу соглашения о безопасности на десять лет говорит о намерении президента Соединенных Штатов Джо Байдена продлить конфликт с Российской Федерации на многие годы. Об этом в своей статье написал обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.

По его словам, в недавнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский «сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над <...> соглашением, <...> которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы».

«Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией. —«Газета.Ru»)?» — заявил журналист.

Он считает, что Белый дом стремится связать себя соглашением с Киевом из-за страха перед бывшим президентом США Дональдом Трампом. Даже если тот одержит победу на президентских выборах и согласится давать Украине кредиты, общее направление политики при Трампе будет связано с уходом США из Восточной Европы.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами