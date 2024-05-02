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Появились новые данные о количестве погибших при обрушении автотрассы в Китае

Число погибших в результате обрушения автотрассы в Китае выросло до 36

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Matt Slocum/AP

В результате обрушения участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун погибло не менее 36 человек, под завалами машин обнаружены 23 тела. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Синьхуа.

«По состоянию на 5:30 четверга (00:30 мск) под завалами обнаружили 23 автомобиля, 36 человек погибли, 30 пострадали, их жизням ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что на месте ведутся работы по ликвидации последствий ЧП.

До этого сообщалось, что в Китае обрушилась скоростная автомагистраль «Мэйда» в провинции Гуандун. Инцидент произошел около 02:10 (07:10 мск).

28 апреля в Китае мощный торнадо обрушился на город Гуанчжоу южной провинции Гуандун. Не менее 33 человек обратились за медицинской помощью. Повреждения получили 140 промышленных зданий, при этом случаев обрушения жилых домов не было зафиксировано.

Ранее в Забайкалье обрушился мост.

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