Определился победитель Западной конференции НХЛ

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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Калгари». Для «Сан-Хосе» это поражение стало восьмым в девяти матчах.

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Благодаря этой победе «Флэймз» набрали 105 очков и обеспечили себе победу в Западной конференции НХЛ. Примечательно, что «Сан-Хосе», несмотря на восемь поражений, продолжает удерживать вторую строчку в турнирной таблице конференции.

До конца регулярного чемпионата командам осталось сыграть по три матча.

Ранее «Детройт» обыграл «Бостон» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

1:0 — Майер (Донской, Кутюр), 12:01;

1:1 — Монахан (Годро, Андерссон), 14:58;

1:2 — Янковски (Нил, Чарник), 15:29;

1:3 — Праут (Манджапане, Хэтэуэй), 16:13;

1:4 — Баклунд (Хэнифин, Годро), 27:27;

2:4 — Кутюр (Майер, Гертл), 45:23;

2:5 — Фролик (Джордано, Ткачук), 48:25;

3:5 — Лабанк (Хид, Райан), 56:34.