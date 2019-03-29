Футболист «Зенита» назвал ошибкой переезд в Россию

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что переезд в Россию является ошибкой, передает «Советский спорт».

«Я сделал ошибку и поспешил с переездом в Россию. Это было неправильное решение, но я не жалею о нем. Мне было по силам перебраться в другой, более сильный чемпионат», — сказал Дриусси в интервью Radio Mitre.

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Аргентинец отметил сложность русского языка. Футболист рассчитывает на переход в более сильный чемпионат.

Ранее аргентинцы «Зенита» обменялись шутками в инстаграме.