Олимпийская чемпионка высказалась о возвращении биатлонистки Глазыриной
Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова высказалась относительно победы Екатерины Глазыриной в спринте на чемпионате России в Тюмени, передает «Тюменская арена».
Россиянка вернулась к соревнованиям после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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«Очень рада, что Глазырина в такой форме. Главное, что смогла пережить такой перерыв и нашла силы вновь выступать. Для старта победа в спринте — прекрасный результат. Особенно радует, что смогла отстреляться успешно. Плюс функционально Глазырина также выглядит хорошо», — сказала Носкова.
Ранее Глазырина прокомментировала победу в спринте чемпионата России.