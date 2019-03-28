Кадыров обратился к предполагаемому виновнику смертельного ДТП

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к подозреваемому в нарушении правил дорожного движения Муслиму Джамбекову, действия которого привели к гибели двух людей в аварии, передает «Советский спорт».

ДТП случилось 25 марта в Москве. Дорогой автомобиль с чеченскими номерами выехал на встречную полосу движения и врезался в машину семьи из Смоленска. Скончались женщина и ее 11-летняя дочь. Отец и муж погибших был госпитализирован, а виновник скрылся с места преступления.

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Первоначально подозревался в нарушении правил российский боец смешанного стиля (ММА) Абдул-Рахман Дудаев, однако он заявил о непричастности к инциденту. По словам спортсмена, автомобиль, который спровоцировал аварию, ранее принадлежал ему, однако он его продал. Предположительно устроил столкновение уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что призвал руководство правоохранительных органов республики установить место нахождения Джамбекова, если он вернулся в Чечню.

«Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно ответить за свой поступок, а не позорить народ и свой род», — отметил глава региона.

Также политический деятель подчеркнул, что предполагаемый виновный должен незамедлительно явиться в полицию, пригрозив участью изгоя в обществе.

Кадыров выразил соболезнования семье погибших.

Ранее российские спортсмены пострадали в страшном ДТП.