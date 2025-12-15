На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья баскетболистов избила судью на отборочном этапе Кубка России 3х3

Судью Кубка России 3х3 Скавинского избила семья баскетболистов
Telegram-канал Kub Mash

Главного судью Кубка России 3х3 Никиту Скавинского избила семья баскетболистов во время отборочного матча в Сочи. Об этом сообщает «Kub Mash».

Нападение произошло после окончания матча. Двое игроков, выступающих за «Россети», и их отец Сергей Творжинский после поражения команды, по словам арбитра, уронили его и пнули.

Как сообщает издание, конфликт спровоцировала жена одного из игроков, которая начала высказывать претензии к работе арбитра сразу после завершения матча. После к ней присоединились остальные члены семьи, что привело к избиению. В результате нападения у судьи обнаружился перелом носа, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

После столкновения семья Творжинских покинула место происшествия. Никита Скавинский написал заявление в полицию. В разговоре с журналистами Сергей Творжинский отказался комментировать ситуацию, заявив, что не намерен выносить мелкие споры на общее обсуждение.

Ранее ЦСКА показал фото 18-летнего игрока, избитого в ночном клубе.

