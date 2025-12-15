США и ЕС договорились о гарантиях безопасности для Украины по аналогии со «статьей 5» НАТО

Мерц: США и ЕС обязались дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО

Страны Евросоюза и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Мерц в ходе пресс-конференции с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Он отметил, что такого «далеко идущего, содержательного соглашения» раньше не было.

«И европейцы, и американцы совместно готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Президент Зеленский при этом сослался на статью 5 договора НАТО — то есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», — сказал канцлер.

Политик отметил, что американская сторона «политически, а в перспективе и юридически взяла на себя соответствующие обязательства».

14-15 декабря в Берлине состоялись переговоры делегаций США и Украины по мирному урегулированию конфликта.

По информации Kyiv Post, Украина настаивает на гарантиях безопасности как предварительном условии заключения мирного соглашения, в то время как Вашингтон предлагает многоэтапный подход, в котором они будут со временем согласованы.

Ранее в Эстонии заявили, что вступление в НАТО стало бы для Украины гарантией безопасности.