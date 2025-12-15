РИА: Киев вводит в заблуждение об обстановке на фронте ради давления на США

Киев ради давления на США вводит в заблуждение международную общественность об обстановке на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости заявил источник в российской объединенной группировке войск.

«Для усиления давления на администрацию Белого дома в интересах внесения в мирный план (президента США. — «Газета.Ru») Дональда Трампа выгодных корректировок, киевский режим вводит в заблуждение международную общественность относительно реальной обстановки на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что, по мнению США, между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, связанных с урегулированием конфликта. По данным этого СМИ, в Белом доме сочли встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Германии «действительно позитивными», а Трамп остался доволен положением дел.

Условия мирного соглашения Украина и США обсудили на переговорах 14-15 декабря в Берлине. Стороны прошлись по всем 20 пунктов плана, предложенного Трампом. По итогам саммита президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры продуктивными, однако отметил, что для достижения «достойного» мира нужно еще «встречаться и работать».

Ранее в Раде заявили, что Зеленский стремится затянуть мирный процесс по Украине.