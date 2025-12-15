На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как внешний вид гениталий влияет на восприятие женщин

JPH: внешний вид вульвы влияет на личностные суждения женщин
Shutterstock

Внешний вид женских половых органов влияет на то, какие личностные качества и сексуальный опыт женщины приписывают друг другу. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Psychosexual Health (JPH).

Интерес к этой теме во многом объясняется ростом популярности женской интимной пластики. За последние годы число операций по коррекции формы половых губ заметно увеличилось, что исследователи связывают с давлением медиа и порнографической культуры, формирующих узкий и стандартизированный образ «нормальной» вульвы — симметричной, безволосой и с минимально заметными малыми половыми губами. В когнитивной психологии такие образы называют прототипами — ментальными шаблонами, которые помогают быстро оценивать внешний объект, но одновременно становятся источником предвзятых суждений.

Команда под руководством психолога Томаса Брукса из Университета Нью-Мексико решила проверить, переносятся ли эти шаблоны на социальные и личностные оценки. В исследовании приняли участие 85 студенток, которым показали изображения вульв с разными анатомическими особенностями — длиной малых половых губ, степенью видимости клитора и типом лобкового оволосения. После просмотра участницы оценивали привлекательность, «типичность» внешнего вида, предполагаемые черты характера и сексуальное поведение гипотетической обладательницы этих гениталий.

Результаты показали четкую закономерность: чем ближе внешний вид к культурному «идеалу», тем выше оценки привлекательности и тем больше положительных личностных качеств приписывали женщине. Такой эффект хорошо известен в социальной психологии как «ореол привлекательности», когда внешняя красота автоматически ассоциируется с добротой, открытостью и надежностью.

Авторы отметили, что подобные суждения формируются мгновенно, без какого-либо знания личности, и отражают глубоко усвоенные культурные сценарии. По сути, женское тело становится носителем социальных сигналов, которые окружающие интерпретируют через призму стереотипов, даже если эти интерпретации не имеют ничего общего с реальностью.

Ранее был развеян популярный миф о внешности женщин.

