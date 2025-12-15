На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший министр ДНР погиб в зоне СВО

Экс-министр молодежи и спорта ДНР Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском
true
true
true
close
Министерство спорта и туризма ДНР

Экс-министр молодежи, спорта и туризма ДНР Михаил Мишин погиб в боях под Красноармейском. Об этом сообщил врио главы минспорттуризма региона Евгений Ширшов в своем Telegram-канале.

«С глубокой скорбью сообщаю о гибели первого министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Михаила Мишина», — написал он.

Ширшов пояснил, что Мишин принимал участие в боевых действиях с начала СВО, где проявил мужество и стойкости.

Он также отметил работу Мишина на посту министра. Его в становление и развитие спорта в ДНР неоценим, отметил Ширшов.

До этого сообщалось, что экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в зоне проведения специальной военной операции. В 2024 году он был осужден по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». В конце прошлого года Афанасьев заключил контракт с Минобороны РФ, а в начале января пропал без вести в зоне СВО.

Ранее бывший вице-мэр Челябинска погиб на СВО.

