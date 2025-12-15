На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили об опасности тусклого света по утрам

JPR: тусклое освещение по утрам вызывает симптомы депрессии
true
true
true
close
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Утренние часы, проведенные при тусклом искусственном освещении, могут вызывать у здоровых людей биологические изменения, характерные для депрессии. К такому выводу пришли немецкие исследователи. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Работа внутреннего «биологических часов» человека — циркадных ритмов — напрямую зависит от внешних сигналов, прежде всего света. Попадая на сетчатку глаза, солнечный свет активирует супрахиазматическое ядро гипоталамуса — ключевой центр, который синхронизирует выработку гормонов, температуру тела и циклы сна и бодрствования. В естественных условиях этот механизм предполагает яркий свет утром и темноту ночью. Однако современный образ жизни все чаще нарушает этот баланс: значительная часть дня проходит в помещениях с освещённостью, в разы уступающей дневному свету.

В новом эксперименте исследователи решили проверить, может ли один лишь дефицит утреннего света вызывать изменения, сходные с теми, что наблюдаются у пациентов с депрессией. В исследовании приняли участие 20 здоровых молодых людей, которых на пять дней разделили на две группы. В утренние часы с 8:00 до 12:00 одна группа находилась при тусклом теплом освещении мощностью 55 люкс — уровне, характерном для слабо освещенной комнаты. Другая группа проводила это же время при ярком холодном свете в 800 люкс, сравнимом с хорошо освещенным офисом.

Результаты показали, что у первой группы суточный ритм кортизола нарушался. Уровень гормона оставался повышенным во второй половине дня и вечером — именно так часто выглядит гормональный профиль у людей с депрессией. Одновременно менялась и структура сна: общее время сна сокращалось примерно на 25 минут, а глубокий медленноволновой сон, который обычно преобладает в первой половине ночи, смещался на более поздние циклы. Такая перестройка сна также считается характерной для депрессивных состояний.

Субъективные ощущения участников дополняли объективные данные. Люди из группы с тусклым освещением чаще отмечали сонливость и сниженное настроение, тогда как в группе с ярким светом подобных изменений не наблюдалось. Их гормональные ритмы и архитектура сна оставались ближе к физиологической норме.

По мнению ученых, полученные данные имеют практическое значение для общественного здоровья и архитектуры. Более яркое освещение в утренние часы — за счет естественного света или правильно подобранных ламп — может стать простым способом поддержать биологические ритмы и снизить риск нарушений психики.

Ранее был найден неочевидный метод лечения депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами