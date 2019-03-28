Шайба Радулова помогла «Далласу» взять верх над «Калгари»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» дома проиграл «Даллас Старз», передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.
Стоит отметить, что шайбу в первом периоде забросил российский нападающий «Далласа» Александр Радулов после сольного прохода от своих ворот.
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НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 – Радулов (Хинц, Сегин) – 17:26 (5x4),
0:2 – Хейсканен – 52:24 (5x5),
1:2 – Броди – 58:28 (5x5)
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