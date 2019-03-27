Фролов подозревает возлюбленного Началовой в мошенничестве

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Хоккеист Александр Фролов считает, что бывший возлюбленный певицы Юлии Началовой Вячеслав Кудря замешан в судебном разбирательстве из-за квартиры в Москве.

«Я не хочу сильно вдаваться в подробности. У нас правда есть общая недвижимость. Она оформлена лет пять назад. Я никаких исков и претензий никогда не подавал. Единственное, мы обратились в Верховный суд, потому что мы считаем, что очень странная история. Мы хотели бы в этом разобраться. Долгов никаких у Юли передо мной не было и нет.

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Но история действительно очень странная. Я знаю, что бойфренд Юли, господин Кудря, был судьей в Нижегородском областном суде, и каким-то странным образом именно там появляется инвестиционная компания», — сказал хоккеист в эфире программы «Пусть говорят».

Ранее Фролов заявил, что у него нет претензии к дочери Началовой от экс-футболиста Евгения Алдонина.