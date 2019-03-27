Медведевой предложили сделать первый шаг к примирению с Тутберидзе

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Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Евгения Медведева должна сделать первый шаг к примирению с бывшим тренером Этери Тутберидзе.

«Должны ли Тутберидзе и Медведева помириться? А почему вы меня спрашиваете? Захотят — помирятся. На мой взгляд, Евгения должна сделать первый шаг к примирению. Во-первых, она — ученица. Во-вторых, ушла, как я знаю, особо не прощаясь. Я сам тренер. Поэтому занимаю эту позицию», — цитирует Жулина «Спорт день за днем».

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Медведева ушла из группы Тутберидзе в мае 2018 года. Сейчас спортсменка тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мнением о взаимоотношениях Медведевой и Тутбериде.