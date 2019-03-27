Фролов намерен поговорить с Алдониным

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Бывший возлюбленный певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов заявил, что у него нет претензии к дочери артистки от экс-футболиста Евгения Алдонина.

«Я хочу всем разъяснить эту ситуацию. Юле и Вере никто никогда не предъявлял никаких исков, никто не требует деньги. Вере ничего не угрожает. Никаких исков против Веры нет. Девочка сейчас с папой Евгением Алдониным.

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Я думаю, что мы пообщаемся с ним. Я помогу сделать все так, чтобы интересы Веры были соблюдены, ее никто не обманул. Чтобы она смогла выйти из этой ситуации нормально», — сказал Фролов в эфире программы «Пусть говорят».

Ранее Фролов рассказал, почему не пришел на похороны бывшей гражданской жены Началовой.