Колобков назвал Черышева лидером сборной России
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал игру полузащитника сборной России Дениса Черышева в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Казахстана, передает ТАСС.
Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.
«Очень важный результат с точки зрения турнирной таблицы. После сложного матча с бельгийцами все игроки показали хорошую, слаженную игру. Это промежуточный результат, понятно, что главная задача — отобраться на чемпионат Европы 2020 года», — подчеркнул политический деятель.
Также он отметил заслуги хавбека в данной игре.
«Что тут сказать, молодец! Денис проявил себя лидером команды. Ему такая уверенность, конечно, нужна», — заключил Колобков.
Черышев оформил дубль в данном матче.
До этого сборная России уступила бельгийцам со счетом 1:3.
Ранее Черчесов поделился секретом успеха сборной в матче с Казахстаном.