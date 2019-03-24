Колобков назвал Черышева лидером сборной России

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал игру полузащитника сборной России Дениса Черышева в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Казахстана, передает ТАСС.

Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0.

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«Очень важный результат с точки зрения турнирной таблицы. После сложного матча с бельгийцами все игроки показали хорошую, слаженную игру. Это промежуточный результат, понятно, что главная задача — отобраться на чемпионат Европы 2020 года», — подчеркнул политический деятель.

Также он отметил заслуги хавбека в данной игре.

«Что тут сказать, молодец! Денис проявил себя лидером команды. Ему такая уверенность, конечно, нужна», — заключил Колобков.

Черышев оформил дубль в данном матче.

До этого сборная России уступила бельгийцам со счетом 1:3.

Ранее Черчесов поделился секретом успеха сборной в матче с Казахстаном.