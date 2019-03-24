Олимпийский чемпион сравнил Овечкина и Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов высказался о том, сможет ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторить рекорд именитого нападающего Уэйна Гретцки, передает «Советский спорт».

За всю свою карьеру Гретцки забросил 894, а Овечкин пока только 655 шайб.

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«Может ли Овечкин однажды догнать Гретцки по голам? Если будет держать себя в порядке — почему бы и нет. Всё зависит от его состояния и отношения к делу. Судя по всему, сейчас он стал относиться к себе правильно. Все в его руках.

У Саши растет ребенок, который наверняка захочет увидеть, как папа играет. И это наверняка для Овечкина станет мотивацией, чтобы на глазах у сына сделать в хоккее что-то важное. А обогнать Гретцки — это было бы не просто важно, а феноменально», — цитирует Ларионова официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что вратарь «Вашингтона» отказался от встречи с Трампом.