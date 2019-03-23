Экс-чемпион UFC попал в больницу

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Жозе Алдо попал в больницу с бактериальной инфекцией, сообщает «Советский спорт».

По информации Bloody Elbow, боец смешанного стиля (ММА) может сняться с турнира организации в Бразилии, так как был госпитализирован 20 марта из-за того, что его организм плохо отреагировал на антибиотик.

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На данный момент бразильский спортсмен идет на поправку. Однако врачи уверяют, что бойцу нужно много времени на восстановление.

В мае Алдо предстоит встреча с Александром Волкановски в рамках UFC 237 в Рио-Де-Жанейро.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор назвал возможной встречу с Алдо.