Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в японской Сайтаме, передает ТАСС.

«Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу «на одном дыхании», покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны. Молодец!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

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Глава государства отметил, что сила, характер и умение настроиться на результат помогают Загитовой выполнять самые сложные и амбициозные вызовы и цели.

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