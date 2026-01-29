Размер шрифта
Путин выразил признательность ОАЭ за обеспечение проведения переговоров по Украине

Путин: Россия признательна ОАЭ за обеспечение проведения переговоров в Абу-Даби
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия признательна ОАЭ за обеспечение проведения трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, передает РИА Новости.

«Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации», - сказал глава государства.

Путин отметил усилия ОАЭ в контексте украинского кризиса. Также он заявил о вкладе страны в проведение обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

По итогам трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в ОАЭ, состоявшихся 23–24 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обсуждали план из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. Однако позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя Кремль неоднократно называл основной именно эту тему. Какие выводы можно сделать после двухдневных контактов в ОАЭ и какую роль Штаты сыграли в переговорном процессе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.
 
