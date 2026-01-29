Размер шрифта
В Роспотребнадзоре заявили, что вирус Нипах может вызывать бессимптомную болезнь

Идрис Мохаммед/РИА Новости

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала в ходе пресс-конференции, что болезнь, вызываемая вирусом Нипах, иногда может протекать бессимптомно. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, бессимптомные формы болезни встречаются редко и диагностируются значительно хуже, чем тяжелые случаи.

«Хочу отметить, что этот человек (в случае бессимптомного течения болезни. — «Газета.Ru») тогда не является источником инфекции — это крайне редко», — подчеркнула Пшеничная.

Она добавила, что разброс в оценках летальности связан с особенностями выявления и регистрации случаев заболевания, так и с доступностью медицинской помощи в регионах вспышек. Чаще всего это сельские отдаленные районы, в том числе приграничные зоны Индии и Бангладеш.

В Роспотребнадзоре также заявили, что вирус Нипах не представляет угрозы для России из-за отсутствия необходимых экологических и эпидемиологических условий.

В ведомстве подчеркнули, что основные переносчики вируса — плодовые летучие мыши рода Pteropus — обитают в тропиках и субтропиках и не встречаются в России.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал, станет ли вирус Нипах «болезнью X».
 
