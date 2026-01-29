Отчим-педофил получил 19 лет за изнасилования падчерицы под Калининградом

Под Калининградом вынесли приговор педофилу, который развращал и насиловал свою малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба Гусевского городского суда Калининградской области.

Все происходило в период с сентября 2023 года по май 2025 года — мужчина систематически развращал свою падчерицу, не достигшую возраста 14 лет, проживая с ней в одном доме. Он также совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и насиловал девочку.

В ходе судебного разбирательства мужчина частично признал свою вину. Гусевский городской суд признал его виновным по пункту «б» части 4 статьи 131, части 2 статьи 135 и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы еще на 1,5 года. Также в пользу потерпевшей с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

