Прокуратура выявила нарушение норм СанПиНа в интернате в Прокопьевске

ТАСС: в интернате, где скончались девять человек, выявили нарушение норм СанПиНа

Проверка интерната в Прокопьевске Кемеровской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом ТАСС заявили в прокуратуре региона.

«Руководителю интерната внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности», — говорится в сообщении.

29 января в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти девяти пациентов интерната для душевнобольных в Прокопьевске в январе. Патологоанатомы установили, что семь из них скончались из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек предстоит выяснить.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал, что материалы, касающиеся гибели пациентов и требующие проверки, были направлены в правоохранительные органы. Он добавил, что каждый летальный случай необходимо внимательно разобрать.

