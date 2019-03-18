Туктамышева раскрыла секрет гармоничных отношений

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях со своим бойфрендом, также фигуристом, Андреем Лазукиным, передает «Фонтанка».

Спортсменка заявила, что у них нет проблем в отношениях, они не выясняют, кто круче как фигурист.

«У нас современные отношения, мы не зацикливаемся на том, кто круче, а кто нет. Мы просто живем, поддерживаем друг друга, нам хорошо вместе. Трений каких-то психологических у нас не бывает», — заявила она.

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Также Туктамышева поделилась, в чем секрет их гармоничных отношений.

«Доверие и понимание. Слушать друг друга надо, не молчать», — заключила фигуристка.

Ранее Туктамышева отметила повышение планки в фигурном катании.