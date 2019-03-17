Полиция отреагировала на сообщения о драке между фанатами «Спартака» и «Зенита»

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Пресс-служба столичного главка МВД опровергла информацию о массовой драке между фанатами московского «Спартака» и петербургского «Зенита» перед матчем 20-го тура чемпионата России, передает РИА «Новости».

В правоохранительных органах добавили, что конфликт между болельщиками, который произошел в Сокольниках, ограничился словесной перепалкой.

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Инцидент продолжался 30 секунд. Затем одна из сторон покинула общественный транспорт

Конфликт, по данным полиции, продолжался около 30 секунд, после чего одна из сторон покинула трамвай.

«В результате произошедшего пострадавших нет, с заявлениями и сообщениями о телесных повреждениях в полицию никто не обращался», — указали в пресс-службе.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 17 марта в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.