ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на второе место в чемпионате России

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Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличился Марио Фернандес.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, обойдя «Краснодар» (35), у которого есть игра в запасе. «Урал» (23) располагается на 13-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:1

Голы: 0:1 — Фернандес, 75.