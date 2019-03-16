ЦСКА обыграл «Урал» и вышел на второе место в чемпионате России
Московский ЦСКА одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличился Марио Фернандес.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА набрал 36 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, обойдя «Краснодар» (35), у которого есть игра в запасе. «Урал» (23) располагается на 13-й строчке.
Россия. Премьер-лига. 20-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Фернандес, 75.