Туктамышева рассказала о боли от непопадания в основу на ЧМ

<img src="">

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое отсутствие в составе сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Фонтанка».

Фигуристка заявила, что место в списке запасных не помешает ей продолжать совершенствоваться.

Реклама

«Мы продолжаем кататься, тренироваться. Есть возможность поехать на командный чемпионат мира. Поэтому надо держать себя в форме вплоть до середины апреля. Все что ни делается, все к лучшему. Это, конечно, был сложный период. Но пропуск чемпионата мира не сломал меня. Наоборот, у меня есть желание работать дальше, ставить программы и кататься еще довольно долго», — подчеркнула фигуристка.

Она также поделилась эмоциями относительно этого решения Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)

«Я понимала, что всем тяжело и я не имею права сильно грустить по этому поводу или расслабляться. Чемпионат уже скоро, и в какие-то моменты становится больно. Но я себе говорю: значит, так было нужно. И продолжаю кататься. Внутреннее состояние поможет исправить только время», — заключила Туктамышева.

В основу попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева и чемпионка Европы Софья Самодурова.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал слова выступающих в танцах на льду Бетины Поповой и Сергея Мозгова о заработках фигуристов.