Умер российский конькобежец Ануфриенко в возрасте 48 лет
Умер советский и российский конькобежец Андрей Ануфриенко, сообщает RT.
По информации на официальном сайте Союза конькобежцев России, спортсмен скончался в возрасте 48 лет.
Спортсмен завоевывал серебряные медали чемпионатов СССР и России, выступал на первенствах мира и Европы, а также на Олимпийских играх.
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Последние годы карьеры Ануфриенко был тренером юношеской команды в хоккейном клубе.
Ранее член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и старший тренер национальной команды Шамиль Невретдинов скончался в возрасте 77 лет.