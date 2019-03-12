Хабиб рассказал о прикованном к кровати близком человеке
Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал родственника, который из-за проблем со здоровьем прикован к кровати, передает «Советский спорт».
Спортсмен выставил в инстаграме совместную фотографию, в подписи к которой рассказал историю нездорового родственника.
«Это мой сосед, сельчанин и родственник. Всевышний предопределил ему быть прикованным к кровати. Но в детстве это был самый активным мальчик из своих сверстников, он был лучшим футболистом нашего поколения в селе», — написал Нурмагомедов.
Он добавил, что каждый, не смотря на проблемы и радости должен благодарить высшие силы за данную жизнь.
«Вера во Всевышнего и его справедливость помогают ему держаться и не отчаиваться. Не важно, хорошо тебе или плохо, нужно благодарить Всевышнего», — заключил боец.
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Это мой сосед, сельчанин и родственник @saygidamir Всевышний предопределил ему, что он прикован к кровати. Но в детстве, он был самым активным из своих сверстников, был лучшим футболистом нашего поколения в селе ))) Вера во Всевышнего и Его предопределение - помогает ему держаться и не отчаиваться. В любом случае, хорошо тебе или плохо, благодарите Всевышнего.