Хабиб рассказал о прикованном к кровати близком человеке

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Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал родственника, который из-за проблем со здоровьем прикован к кровати, передает «Советский спорт».

Спортсмен выставил в инстаграме совместную фотографию, в подписи к которой рассказал историю нездорового родственника.

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«Это мой сосед, сельчанин и родственник. Всевышний предопределил ему быть прикованным к кровати. Но в детстве это был самый активным мальчик из своих сверстников, он был лучшим футболистом нашего поколения в селе», — написал Нурмагомедов.

Он добавил, что каждый, не смотря на проблемы и радости должен благодарить высшие силы за данную жизнь.

«Вера во Всевышнего и его справедливость помогают ему держаться и не отчаиваться. Не важно, хорошо тебе или плохо, нужно благодарить Всевышнего», — заключил боец.

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