Сборная России обновила рекорд по числу золотых медалей на зимней Универсиаде
Сборная России установила новый рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде, сообщает ТАСС.
Обновить достижение национальной команде помогло золото, которое выиграли биатлонисты 9 марта в смешанной одиночной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта награда стала 30-й медалью высшей пробы для сборной в Красноярске.
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Предыдущий рекорд также принадлежал российским спортсменам — на студенческих играх 2017 они взяли 29 золотых наград.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию восьмого дня Универсиады.
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