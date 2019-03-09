Сборная России обновила рекорд по числу золотых медалей на зимней Универсиаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/12232675/4978227-pic905-895x505-71589.jpg">

Сборная России установила новый рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде, сообщает ТАСС.

Обновить достижение национальной команде помогло золото, которое выиграли биатлонисты 9 марта в смешанной одиночной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Эта награда стала 30-й медалью высшей пробы для сборной в Красноярске.

Реклама

Предыдущий рекорд также принадлежал российским спортсменам — на студенческих играх 2017 они взяли 29 золотых наград.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию восьмого дня Универсиады.

Ранее российские лыжники сделали напарницам подарок прямо во время спринта.