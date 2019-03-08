Кононов: в поражении от «Урала» виновна вся команда «Спартака»
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал вылет команды из Олимп Кубка России по футболу.
Красно-белые уступили в Екатеринбурге «Уралу» (1:0) и, как итог, проиграли по сумме двух матчей. В Москве команды победителя не выявили — 1:1.
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«Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.
Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении», — цитирует Кононова «Чемпионат.com».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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