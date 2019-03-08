«Челси» уверенно победил киевское «Динамо» в Лиге Европы
Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над киевским «Динамо», передает «Советский спорт».
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы завершился со счетом 3:0. Отличились Педро, Виллиан и Каллум Хадсон-Одои.
Ответный матч пройдет 14 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
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«Челси» (Англия) — «Динамо» (Украина) — 3:0
Голы: 1:0 – Родригес – 17, 2:0 – Виллиан – 65, 3:0 – Хадсон-Одои – 90
Ранее «Зенит» уступил «Вильярреалу» в первом матче 1/8 Лиги Европы.