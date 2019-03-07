Неймара могут дисквалифицировать за критику арбитра

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может дисквалифицировать нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара на три матча за критику судей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», передает РИА «Новости».

«Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода», — передает слова Неймара Sport.es.

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Отмечается, что бразилец использовал нецензурную брань.

Встреча между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.