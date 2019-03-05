Полторанин отрицает применение допинга

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Казахстанский лыжник Алекcей Полторанин заявил, что не принимал допинг на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

«Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков», — цитирует Полторанина Informburo.kz.

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Спортсмен отметил, что сожалеет от произошедшем. Также он принес извинения лыжникам, любителям спорта, руководству страны и народу.

Ранее сообщалось, что Полторанин вышел на связь с властями Казахстана.